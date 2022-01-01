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Сайт, торгующий товарами в Интернете. Позволяет пользователям сформировать заказ на покупку, выбрать способ оплаты и доставки заказа в сети Интернет. Выбрав необходимые товары или услуги, пользователь обычно имеет возможность тут же на сайте выбрать метод оплаты и доставки.
Основное отличие Интернет-магазина от традиционного — в типе торговой площадки.Подробнее